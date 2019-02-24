不見習近平了？ 金正恩列車未經北京直接從天津南下

2019-02-24 15:38

〔即時新聞／綜合報導〕第二次「川金會」即將於越南登場，北韓領導人金正恩這次不搭飛機，改乘列車經中國前往越南，本傳出專車會在北京先行會晤中國國家主席習近平後再南下，但最新資訊顯示金正恩專車經天津後，直接南下，未路過北京。

據《韓聯社》報導，金正恩專用列車昨（23日）下午從平壤出發，晚間9點越過國境，抵達中國邊境城市丹東，本預計列車會在今天（24日）抵達北京，與中國國家主席習近平會晤後再南下，但最新訊息顯示，金正恩專車並未進入北京，而是在下午1點左右抵達天津。

根據中國當局的管制，限制進入天津城內可眺望火車進城的建築物、天津主要公路單向通行等，而北京站並無相關管制，種種跡象說明金正恩可能不路過北京，直接從天津南下直奔廣州，既節省時間，又可以避免給美方有中國與北韓串通的聯想。

廣西與越南諒山省接壤的邊境城市憑祥，在明（25日）上午至26日下午管制，而越南也宣布從諒山省同登到河內的170公里路段在26日上午6點至下午2點嚴禁所有車輛通行，暗示金正恩可能在26日抵越。

而在金正恩到越南前，其親衛隊已於今先行飛抵越南，載有大批北韓人士的車隊，在越南警方的導引下，駛往金正恩可能下榻的河內美利亞酒店。

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