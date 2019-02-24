CNN專訪側寫 稱蔡英文為「非典型總統」

2019-02-24 13:05

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文日前接受美媒《CNN》專訪，受訪時在我國國旗前緊握拳頭的堅定照片，贏得好評，昨《CNN》刊出人物側寫，以「非典型總統緊盯北京」為題，描述蔡英文是一位「精明的戰略家」。

《CNN》報導內容寫道，蔡英文是非典型總統，從表面上來看並不是一位天生的政治家，蔡英文向記者瑞佛斯（Matt Rivers）表示，自己不喜歡拍照，但30秒後有支持者拿著手機想與她自拍，她便隨即回覆微笑和善意的話語。

報導指出，蔡英文在激進的北京和非官方盟友華府間必須保持「微妙的平衡」，由於蔡英文不願意迎合公眾，讓批評者有機可循，將她描述成一位不瞭解普遍台灣公民的人。

對此蔡英文說：「由於我非常關注政府事務與國際關係，這可能會讓我看起來很冷漠，所以當我成為總統時，似乎變得更加孤立，公眾覺得我和他們之間有著某種距離。」

蔡英文更表示，上任以來，最大的遺憾是沒有在選民上花足夠的時間，讓外界認為她和人民有些脫節。

文末CNN用「精明的戰略家」來形容蔡英文，表示蔡英文可能不是天生的政治家，但能成為台灣第一位女總統也絕非偶然，任職陸委會前，她曾任貿易談判代表15年，後成民進黨黨主席，更在2016年當選總統。

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