黑心救護車一路漲價... 絕症女撐不住途中斷氣

2019-02-24 12:03

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名女子罹患全身性紅斑狼瘡（systemic lupus erythematosus， SLE），因情況惡化，加上醫生認為無法治療，其楊姓丈夫只好請救護車將妻子送回家，沒想到途中救護車司機屢次要求加價，最終楊妻不幸在車上去世，沒能在死前回到家。

綜合中媒報導，楊妻在鄭州大學附屬第一醫院治療，但因病情惡化放棄治療，回家前楊男在醫院大門看到無牌救護車的名片，隨後決定以人民幣1800元（約新台幣8241元）將妻子送回家，不料，當楊妻被推至醫院大門前，朱姓駕駛卻要求加價至人民幣3000元。

楊男一開始不接受，但最終妥協，沒想到乘車期間朱男再次討價還價，表示路途遙遠、耗油量大，駛至村口時更停車要求加錢，楊妻返家時間一再被耽誤，最終在車上死亡。

無牌救護車（俗稱黑救護車）在中國猖獗，但中國政府至今無法可管，當地衛生和計劃生育委員會僅表示，民眾可以透過行車證上的車輛性質，區分救護車是否正規，避免類似悲劇再次發生。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/