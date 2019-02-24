中國裔色情店召妓 千億NFL冠軍老闆被起訴2罪

2019-02-24 08:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國警方最近在一次掃黃行動中，抓到甫獲美式足球NFL超級盃冠軍「新英格蘭愛國者」的老闆克瑞夫特（Robert Kraft），被控在一家華人水療館接受性服務，花旗集團前總裁兼營運長海文思（John Havens）也同樣涉案，克瑞夫特遭到檢方以2項召妓罪起訴。

綜合媒體報導，美國佛州警方22日公布的掃黃成果指出，克瑞夫特經常光顧一家名為「亞洲蘭花日間水療中心」（Orchids of Asia Day Spa）的中國裔開設的色情店，20多個被指控參與賣淫活動者之一。這間色情店位在佛州木星鎮（Jupiter），與美國總統川普名下的海湖莊園俱樂部（Mar-a-Lago Club）僅距離約32公里，克瑞夫特也是川普的好友。

調查報告顯示，警方這項行動長達7個月，在該水療店中裝設監視器，錄下員工的一舉一動，並拍到克瑞夫特曾2次光顧接受性服務，但克瑞夫特的發言人否認有任何違法行為。這家水療店提供供泰式、日式及瑞典式等按摩，並且標榜環境安靜、隱密，每小時要價台幣2430元，平均1年接客1500人，目前這家店指控涉嫌人口販賣和賣淫，中國裔的老闆張華（Hua Zhang，譯音）和經理王蕾（Lei Wang，譯音）已被警方逮捕。

77歲的克瑞夫特身家約台幣2030億元，以營包裝公司起家，1994年他以1億7200萬美元收購新英格蘭愛國者隊後，已經9度進入超級盃決賽，並獲得6座冠軍。克瑞夫特的老婆在2011年去世，他從2012年開始，就開始與39歲的演員蘭德（Ricki Noel Lander）交往至今。

許多遊客慕名到「亞洲蘭花日間水療中心」拍到留念。（法新社）

水療店經理王蕾（Lei Wang，右）與另外2名涉案中國裔員工李瑞梅（Ruimei Li，中）和朱麗霞（Lixia Zhu，左）也被捕。（法新社）

克瑞夫特的老婆在2011年去世，他從2012年開始，就開始與39歲的演員蘭德（Ricki Noel Lander）交往至今。（法新社）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/