北韓無核化是真心？ 傳金正恩為了子女放棄核武

2019-02-23 23:30

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩和美國總統川普的第2次峰會，將於27、28日在越南河內登場，吸引全球關注。針對北韓無核化進程陷入僵局，美國前情報官22日透露，金正恩在國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）去年到訪平壤時，曾誓言實現無核化，他表示，不希望他的子女在擁有核武的國家度過一生。

據《路透》報導，美國中情局駐南韓任務中心前主管金（Andrew Kim）22日在史丹佛大學演講時，提到龐皮歐在去年4月就任國務卿前，曾以中情局局長身分訪問平壤，他追問金正恩是否真的有意願實現無核化，而金正恩表示：「我身為一名父親，也是一名丈夫。我有我的孩子，而我不希望他們一輩子都得在背包裡裝著核武密碼。」

報導指出，當時金正恩除了表示對無核化的意願外，也強烈希望和美國改善2國關係，建立互信機制。

據了解，去年6月，金正恩和川普在新加坡舉行首次川金會後，發表聯合聲明，誓言實現無核化，然而迄今進度緩慢、幾乎陷入停滯。

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