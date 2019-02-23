不只懂時尚，還是文青！時尚「老佛爺」遺產竟有1座圖書館

2019-02-23 23:15

〔即時新聞／綜合報導〕時尚界巨匠「老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）於本月19日逝世，享壽85歲，除了鉅額的財富之外，卡爾拉格斐竟然還留下了1座有超過30萬藏書的小圖書館。

綜合媒體報導，卡爾拉格斐2015年時曾在出席活動時透露，他的私人藏書超過30萬本，現在4年過去了，卡爾拉格斐小圖書館當中的書只會更多。在卡爾拉格斐的圖書館中，書本全都整齊地橫放、堆疊在牆邊，還有座旋轉樓梯方便卡爾拉格斐取書。

卡爾拉格斐曾說過，「我討厭休閒活動，除了看書之外」，精通德語、法語、英語、義大利語的卡爾拉格斐，家中藏書也是4國語言都有，卡爾拉格斐相當堅持，讀詩儘量不讀翻譯詩，要讀詩原本的語言，他特別愛法國象徵主義詩人馬拉美（Stephane Mallarme）、德國詩人里爾克（R. M. Rilke）、美國詩人狄金生（Emily Elizabeth Dickinson）、義大利詩人萊奧帕爾迪（Giacomo Leopardi）的作品。

30萬的藏書量到底有多麼地多呢？知名二手書店「茉莉」在臉書上驚嘆，「30萬本書！！大概是3個台中店藏書這麼多」。

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