印度再傳私釀假酒奪命！已釀93死 至少200人送醫

2019-02-24 00:37

〔即時新聞／綜合報導〕印度再傳喝私釀假酒而死亡的案件，23日有官員透露，印度東北部的阿薩姆省（Assam）已有93名工人喝毒酒喪命，另有至少200人送醫治療。

綜合外媒報導，大部分的死者是在茶園工作的女性採茶工，她們21日晚間喝了私釀假酒後，接出現嚴重嘔吐、胸痛和呼吸困難等症狀，許多人送醫不治。阿薩姆省衛生廳長沙爾馬（Himanta Biswa Sarma）向記者透露：「我們每10分鐘就從各處接獲傷亡消息。目前約200人在醫院接受治療，而許多人病況危急。」

沙爾馬說，已下令調查這起私酒致死案，也有2名當地稅務官員因怠忽職守遭解職；阿薩姆省的警方則宣稱，已逮捕1名販賣有毒私酒的男子。

飲用私釀假酒致死案件，在印度層出不窮，因為很多人買不起合格的酒精飲品，轉而購買便宜的私釀假酒，但假酒業者會在私酒中加入甲醇，用以提高酒精濃度，如果購買者喝下加入太多甲醇的假酒，將會造成肝功能受損、失明甚至是死亡的嚴重後果。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/