全都是巧克力！模特兒穿著「巧克力衣」走台步

2019-02-23 20:47

〔即時新聞／綜合報導〕巧克力產品相當出名的比利時22日舉辦為期3日的「巧克力展」（Le Salon du Chocolat），不只有巧克力時裝秀，還有巧克力相機、巧克力高跟鞋等，許多由巧克力製成的小物展出。

綜合外電報導，比利時布魯塞爾2月22日至24日舉辦「巧克力展」，許多模特兒穿著巧克力製成的時裝在走上伸展台，還有一些用巧克力製成的小物展出，包含巧克力相機、巧克力遊戲搖桿、巧克力螺絲等等。

本次「巧克力展」展出的服飾，全由時裝設計師與巧克力設計師耗費數週的時間，親手縫製、黏上巧克力，光是1件裙子上，就有5公斤的固狀巧克力與3公斤的巧克力粉，設計師解釋，為了避免巧克力變濕、融化，才會大量使用巧克力粉。

比利時的巧克力產業最早可以追溯至1635年時，西班牙人將巧克力帶入比利時，如今比利時每年生產大約66.2萬噸的巧克力，其中有57.8噸外銷至其他國家，國內也有330間與巧克力產業相關的公司，與超過2000間巧克力店鋪，對比利時的經濟貢獻相當大。

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