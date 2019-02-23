性醜聞！ 前花旗集團主席哈芬斯被控買春

2019-02-23 19:27

〔即時新聞／綜合報導〕政商名流又有人陷入性醜聞，美國佛羅里達州朱庇特市（Jupiter）警方指控，前花旗集團（Citigroup）主席兼營運長哈芬斯（John Havens）涉及買春，全案正擴大調查當中。

《彭博》報導，在警方列出朱庇特市某按摩院的25位被控買春名單中，哈芬斯條目上不論全名（John E. Havens）及出生日期均相同，哈芬斯在朱庇特市也有房子。該買賣春調查為跨部門組成，範圍遍及全佛羅里達州。

除了哈芬斯外，美國美式足球隊，國家美式足球聯盟（NFL）之一的「新英格蘭愛國者隊」（New England Patriots）所有人卡福特（Bob Kraft）亦在名單之中。

現年62歲的哈芬斯曾在摩根士丹利（Morgan Stanley）工作20年，並與花旗前執行長潘偉迪（Vikram Pandit）結識；2007年2人雙雙進入花旗，潘偉迪擔任執行長，共同領導花旗度過2008年金融風暴，當時花旗接受了政府450億美元的紓困。

之後哈芬斯在2011年接任花旗集團主席，2012年由於潘偉迪在董事會的壓力下辭去執行長職務，哈芬斯亦連帶辭去主席職務，現任由花旗避險基金部門拆分出去的納皮爾帕克全球資本公司（Napier Park Global Capital）董事長。

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