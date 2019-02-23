中國金融藏危機？習近平挑明：注意化解金融風險

2019-02-23 18:09

〔財經頻道／綜合報導〕中國在貿易戰衝擊下，經濟迎來近30年最慢的成長速度，也促使當局祭出降準、減稅降費、放寬信貸等各種刺激措施。然而這些措施也帶出中國金融制度不夠完善的風險，中國國家主席習近平今日便表示，要深化認識國際、國內的金融形勢，在推動發展的同時，也要注意化解金融風險。

中國官媒《新華網》今報導習近平在中共中央政治局第13次集體學習的談話，他強調「穩定增長」和「防範風險」的關係需平衡好，中國金融業的結構、理念、創新、服務等水準還不適應經濟發展的要求，諸多矛盾和問題仍然突出，其中防範、解決系統性金融風險是一大重點。

中國國務院總理李克強週三則重申，穩健貨幣政策不會變，也不會實施「大水漫灌」的刺激手段。中國為騰出更多資金向小型或民營企業貸款，過去1年來已降準5次。不過人行仍在考慮被視為最後手段的降息，因降息雖能減輕融資成本，但可能會增加大量債務。

《路透》指出，中國銀行業1月新貸款創下記錄，達3.23兆人民幣，1位人行官員表示，貸款金額飆升表示寬鬆措施正起作用。

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