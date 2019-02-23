女童靠「代寫作業」月入46K 卻因字跡太工整遭識破

2019-02-23 18:11

〔即時新聞／綜合報導〕許多學校都會在寒假、暑假期間出一堆作業給學生，中國1位13歲女童就看準此商機，在寒假時推出「代寫作業」服務。才1個月就賺了1萬元人民幣（約4.6萬元新台幣）的收入，但她卻因為字跡太工整，遭到「客戶」的老師抓包。

綜合報導指出，中國重慶1名13歲女童在寒假偷用媽媽的淘寶閒魚帳號幫人代寫作業，結果在1個月內就賺進了約1萬多元人民幣。不過這位女童卻因為字跡太工整，害1位買家被老師發現他找人代寫、被罰重抄。該買家於是要求女童退款，但女童認為她已經花了整個下午寫作業，不能退款。

後來該買家檢舉女童帳號，讓其帳號遭封鎖。平台在帳號遭鎖後，傳了通知給「帳號主人」女童媽媽，她這才知道女兒在幫人代寫作業，並將女兒的收入沒收。

許多網友看到女童靠代寫功課賺錢後都熱烈討論，「小姑娘厲害，才思敏捷、寫作認真、字跡漂亮。」、「媽媽成了最大贏家。」也有網友幽默表示，「我的字跡不工整，不會被發現，我也想入行。」

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