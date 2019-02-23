頭皮的味道？美民主黨總統參選人 被爆用梳子吃沙拉

2019-02-23 16:57

〔即時新聞／綜合報導〕吃起來會有頭皮的味道嗎？美國民主黨參議員克羅布查（Amy Klobuchar），已宣布自己將參選2020總統挑戰川普，當然，在這之前她還需要面對黨內初選的難關。不過，最近克羅布查卻被爆出對下屬太過苛刻，某次助理買沙拉卻忘了拿叉子，克羅布查責備對方後從包包拿出梳子吃完沙拉，再命令他將梳子清洗乾淨。

《福斯新聞》報導，此事據傳發生在2008年，卻在昨天（22日）才被揭露出來，立即成為社交媒體上的爆炸消息。當時克羅布查到機場準備搭機前往南卡羅來納州，助理買來了沙拉讓她果腹卻沒有餐具，因此克羅布查當場罵人。

還有相關消息指出，克羅布查前助理指控她「不僅要求苛刻，而且往往是非人性的」，面對這些爆料，克羅布查的發言人尚未做出任何回應。

緊接著又有一些為克羅布查工作過的職員透露，她經常在半夜發送email，下屬若有些微疏失就會被指責。更有甚者，克羅布查據傳曾經把一個活頁夾扔出去，打到了一名助理，但爆料者也強調克羅布查應該不是故意要丟到人身上的。

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