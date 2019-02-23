不只空污！南韓研究：中國排放水銀 每年21公噸沉黃海

2019-02-23 16:14

〔編譯孫宇青／綜合報導〕南韓受中國污染物北飄影響，首爾等地常被霧霾「空襲」，令民眾不堪其擾。南韓近日一份官方研究又顯示，中國在大氣排放的汞（水銀），也影響到南韓西南海域，在海底沉積層堆積。

根據南韓「朝鮮日報」，南韓海洋科學研究院（KIOST）的林東日（譯音）博士率領的團隊，分析約500組從黃海及中國東北部海域海底採集的沉積層樣本，發現中國排放至大氣中的水銀已擴散至南韓，每年約有21公噸水銀在海底沉積。

團隊解釋，從陸地上的下水道排出的水銀，多在江河口或沿岸沉積，但經由大氣擴散至遠海的水銀，則會在黃海和中國東北海域，與海水中的有機物相結合沉於海底。相關研究已刊登於海洋環境領域知名期刊《海洋污染學誌》（Marine Pollution Bulletin）。

據悉，東亞地區每年在大氣排放的水銀量約1100公噸，佔全球大氣總排放量的54％，其中有約600公噸源自中國，且每年約有750公噸的水銀污染，從中國流向周邊海域。

被稱為「銀色殺手」的汞（水銀），對人類健康和環境都可能造成嚴重危害。例如，汞的化合物「甲基汞」具有神經毒性，且非常容易進入食物鏈，進入人體後，恐將造成永久性的大腦損傷；若懷孕時期吃進受污染的魚、蝦、貝類，將對發育中的胎兒神經系統造成極大傷害。

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