中國隱瞞豬瘟？豬場1.5萬頭豬暴斃 爆政府不給檢驗

2019-02-23 10:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國非洲豬瘟疫情嚴重，卻傳出有豬場發生大量豬隻暴斃事件，豬場主人更爆料，他們認為是非洲豬瘟，但政府不給確認，直接撲殺剩餘豬隻。

發生豬隻暴斃的是中國河北保定高安全等級的大午新大豬場，豬場監事長張大午在微博公開豬隻死亡照片，並直言「大午新大豬場死豬15000頭，還有近6000頭活豬，我們認為是非洲豬瘟，但政府不給確認，明天要撲殺」。

照片中還有員工舉布條呼籲「我們認為是非洲豬瘟，請政府確認。我們大午新大公司職工何去何從？請政府給條出路！」

《博聞社》報導，有匿名人士透露，上個月開始該區豬場染上疫情，但官員卻封鎖消息，聲稱是政治事件，甚至禁止企業和民眾上報，或洩漏疫情。

報導更指出，中國目前新疆、西藏、海南、河北還未淪陷，但河北附近城市都中鏢，有人質疑「北京天津都有豬瘟，為什麼河北沒有？看這條新聞就懂了」，更直指「政府按豬瘟撲殺是要賠錢的，所以豬瘟還不是你想得就能得。​」

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