美中展延貿易談判 川普預期3月與習近平會面

2019-02-23 05:36

〔中央社〕美國總統川普今天指出，他與中國國家主席習近平的貿易峰會可能就在3月，並稱讚雙方代表兩天來進行「非常好的會談」。

法新社報導，美中貿易談判延續至24日，兩國官員在下週貿易戰休兵期限前趕著達成協議。

在與中方代表進行第2天談判之際，川普在白宮告訴記者：「我認為有很好、很好的機會能達成協議。」

「如果我們進展順利，我可能展延」3個月貿易戰休兵期限。

川普表示，他預期3月在佛羅里達州的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）與習近平舉行會談。

他說，有關貨幣操縱的協議，將包括在這次的貿易協定中。

中國官員也對美中貿易談判結果表達樂觀看法。

這次率團赴美談判的中國副總理劉鶴透過翻譯說：「就中國而言，這種情形非常可能發生。」

分析師說，美中雙方可能大聲宣告共同協定，以解決貿易爭端較容易化解的部分，像是增加收購美國貨、更加開放在中國投資、智慧財產和企業專有技術的保護趨嚴等。

然而，較困難的部分包括避免貨幣貶值，及中國縮減野心勃勃在全球崢嶸的工業策略則是另一個問題。

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