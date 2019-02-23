貿易戰休兵期限將至 川普將與中方代表會面

2019-02-23 03:44

〔中央社〕美中談判持續努力緩和這兩大經濟強權貿易戰的危機之際，美國總統川普將在今天下午與中國首席談判代表會面。

法新社報導，距離避免美國對價值超過2000億美元中國進口貨大幅提高關稅期限僅剩一週時間，川普暗示他有可能延後3月1日的期限。

美中第4輪談判已在進行，雙方高階官員至昨天為止仍在協商。白宮表示，總統川普今天下午將與中方首席代表、中國國務院副總理劉鶴會面。

中國國家主席習近平上週在北京已與美方談判代表會面。

國際貨幣基金（IMF）總裁拉加德（Christine Lagarde）稱美中貿易緊張，是全球經濟面臨的「重大風險」。

在貿易爭端影響下，國際貨幣基金已下修今年全球經濟成長預測。

分析師說，美中雙方可能大聲宣告共同協議，以解決貿易爭端較容易化解的部分，像是增加收購美國貨、更加開放在中國投資、智慧財產和企業專有技術的保護趨嚴等。

然而，較困難的部分包括避免貨幣貶值，及中國縮減野心勃勃在全球崢嶸的工業策略則是另一個問題。

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