聯合國報告示警：糧食作物多樣性過低 未來恐致飢荒

2019-02-22 23:37

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國糧農組織最新發布的報告指出，人類生產糧食作物的多樣性過低，未來假如爆發病蟲害或氣候災害，人類可能會陷於嚴重飢荒。

綜合媒體報導，聯合國糧農組織（FAO）最新發布的報告指出，在6000種可供人類食用的作物中，僅有200種被廣泛種植、食用，其中9種作物產量佔了糧食作物總產量的66%，人類生產糧食作物的多樣性相當低。

聯合國糧農組織表示，目前人類面臨糧食生產多樣性過低的問題，假如發生嚴重病蟲害或氣候災害，人類可能會面臨嚴重飢荒。例如1840年代時，愛爾蘭爆發馬鈴薯真菌汙染，造成大量馬鈴薯農頓失經濟來源，全愛爾蘭當時也有大約100萬人因缺乏主要糧食與其衍伸的疾病死亡。

聯合國農糧組織建議，全球的糧食作物種植者，可以多種植一些目前尚未被廣泛食用，但適應惡劣氣候能力優異的作物。目前全球已經有1/9的人口無法獲得足夠的食物，預估到了2050人，全球總人口會攀升至98億人，假如現在不開始著手解決糧食問題，到了2050年問題可能會變得更加嚴峻。

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