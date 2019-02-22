陝北千億礦權卷宗失竊案 中國宣稱破案反惹爭議

2019-02-22 23:12

〔即時新聞／綜合報導〕中國央視前主播崔永元2018年12月暴露中國司法大醜聞，「陝北千億礦案」卷宗竟然搞丟，引發領導人習進平下令中共政法委、中紀委、最高檢、公安部共同介入，今（22）日由官媒發布調查結果，卻被中國網友發現官方有意避重就輕。

前央視主持人崔永元過去在微博指出，中國榆林凱奇萊能源投資有限公司法定代表人趙發琦，2016年在陝北探勘到煤礦，卻因此被官方的西安地質礦產勘查開發院盯上，和他爭奪千億人民幣的採礦權，該案件2年前上訴到最高人民法院，卷宗卻被「盜賊」從門禁森嚴的最高法院偷走，到現在都找不回來，崔痛批院長周強失職。

今年1月2日起，崔永元在微博上發布中國人民最高法院法官王林清錄製的影片，王在片中提到自己是該案件的承辦人，因此了解卷宗不可能在法院內被盜走，王指控最高法院的高層人士涉入另起「巨額利益的民事案件」，自己拒絕替他們判案而惹上麻煩，就連院長周強也是犯罪份子；崔永元該月8日指出，已與王林清失聯。

《新華社》公布的調查結果中，王林清遭到當局控制，並由《央視》播映他的認罪影片，王在片中坦承因為對工作環境不滿，因此偷走卷宗，如此一來除了自己之外，沒人辦得了此案，另外，調查小組並沒有把千億礦權判給提出告訴的民間企業，反而認定政府應該繼續與該企業開發礦產。

法官先爆料後認罪？中國網友不買帳

中國調查小組的報告無法說服廣大中國網友，網友們認為事有蹊蹺，若法官王林清就是盜走卷宗的兇手，他又長時間待在法院，當局早就可以將他繩之以法，網友們覺得是王得罪法院、共產黨高層，因此政府拿他來當代罪羔羊，順便設置案件停損點，避免更高層人士被抖出來。

中國榆林凱奇萊能源投資有限公司法定代表人趙發琦，在2003年與西安地質礦產勘查開發院簽署探勘礦產協議，2016年在陝北探勘到煤礦，探得15.6億噸的煤礦，但官方卻在2006年與香港公司再簽1次內容相同的協議，趙發琦因此與當局展開礦權爭奪戰。

新聞前情提要

千億礦權官司卷宗被盜 中國大法盲最高院長被砲轟

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