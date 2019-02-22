宛如電影！臨檢遭「近距離槍擊」女警神扭腰閃過子彈還擊

2019-02-22 21:22

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州一名副警長萊里（Riley Jarecki）在公路上臨檢時，突然遭到車內駕駛「近身射擊」，但更沒想到的是，萊里卻在毫秒之內，一個神反應扭身，靈敏躲過子彈，接著馬上連開15槍，當場擊斃想要逃跑的歹徒。

綜合外媒報導，17日晚間11時，萊里在巡邏納帕郡（Napa County）一處街區發現43歲駕駛莫拉雷斯（Javier Hernandez-Morales），在詢問莫拉雷斯是否需要幫助之後，萊里也取得對方同意，檢查車內是否有違禁品。就在萊里繞道駕駛座旁示意莫拉雷斯拉下車窗時，莫拉雷斯竟冷不防近距離向萊里開了至少一槍，令人更意想不到的是，萊里竟然一個扭腰閃身躲過子彈，隨即拔槍向莫拉雷斯連開15槍。

莫拉雷斯發出一聲哀嚎後當場死亡，萊里則毫髮無傷。警方則在車內發現另一把.22口徑步槍。根據警方調查，莫拉雷斯曾有多項前科，包括非法持有槍械、酒駕、襲警。當地副總警監克勞弗德（Jon Crawford）表示，「很明顯，莫拉雷斯企圖殺死萊里」，他補充，「對於萊里的鎮定的判斷和自衛行為我們感到很光榮」。

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