恐怖「喪屍鹿」蔓延全美24州！ 專家憂：恐傳染人類

2019-02-22 20:46

〔即時新聞／綜合報導〕北美喪屍鹿（Zombie deer）疫情升溫，目前已蔓延全美24州和加拿大2省，感染的鹿隻會出現流口水、走路不穩等種種如電影中「喪屍」般的症狀。對此，專家憂心此疾病可能在變種後傳染給人類；當局也呼籲民眾避免處理、食用鹿類食物。

綜合媒體報導，這種疾病叫做CWD（Chronic wasting disease），在美國、加拿大的鹿、麋鹿、駝鹿等動物間流行，而且還會傳染給其他不同種動物；CWD會影響動物的中樞神經系統，被感染的動物會在一年多後出現耳朵下垂、流口水、體重驟降、走路不穩的症狀，甚至還會變得有侵略性，狀況宛若電影中的「喪屍」，因此感染這種疾病的鹿，也被稱作「喪屍鹿」。

目前CWD已蔓延美國24州以及加拿大2州，美國疾病控制與預防管制局發現，在疾病流行區域內，有多達25%的野鹿被感染，在高度感染地區的野鹿遭感染率更高達79%。令人擔憂的是，北美居民每年約吃掉7000至15000頭野鹿，當中可能有部分鹿隻已感染了CWD疾病。

對此，明尼蘇達大學傳染病研究政策中心主任麥可（Michael Osterholm）在上周表示，這種疾病有突變可能，警告民眾應避免吃下患有CWD的鹿肉；同時，美國疾病控管局也做出同樣的警告，並提醒民眾不要拍攝、處理行為奇怪的鹿類動物。

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