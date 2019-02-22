魁北克議員稱中國人「土地掠食者」挨批 所屬政黨拒道歉

2019-02-22 21:14

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大魁北克省「魁北克團結黨」議員特里安（Émilise Lessard-Therrien）日前接受採訪時，稱呼中國人為「土地掠食者」（land predators），引發當地華人抗議，質疑言論涉及種族歧視，要求議員道歉。

綜合外媒報導，27歲的特里安在接受農業媒體採訪時，表達她對中國人投資魁北克農地的恐懼。她說：「我們稱他們為『土地掠食者』，你能看到他們、感覺到他們。」她又強調，「農田休耕還能復種，可是土地一旦賣給中國人，可能就永遠無法為魁北克人提供食物了。」

對此，魁北克組織「華人進步會」邱姓發言人表示，這番言論涉及種族歧視，魁北克團結黨應該對省內所有華人道歉，「在西方文化裡，『掠食』總會和野蠻的動物或性侵犯搭上關係。」此外，她也要求該政黨的領導層對黨內所有成員進行基本培訓，以防再因不當失言惹爭端。

報導指出，事後特里安改口，她擔心的是來自世界上任何地方的投資者，並非單獨針對中國投資人，而她也只是憂心加拿大農民沒有能力購買自己的土地。據了解，該政黨已明確表示「拒絕道歉」，而特里安至今也未出面表達歉意。

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