恐怖！昔批判中國登台灣媒體 江蘇小哥驚爆：媽媽被抓了

2019-02-22 17:22

〔即時新聞／綜合報導〕一名被網友暱稱為「江蘇小哥」的中國劉姓青年，去年10月在YouTube個人頻道上批評中國體制，並稱台灣「事實上已經獨立」，結果遭到中國網友肉搜，並引起公安上門「關心」。昨（21）日他在新發表的影片中表示，媽媽被中共國安局抓去問話，已過4天卻音訊全無，他也公開了媽媽和他最後的訊息對話，表示自己非常擔心家人的安危。

江蘇小哥昨日在最新發布的影片中表示，懷疑自己的媽媽已經被國家安全局給控制住了；他也公布了媽媽最後傳給他的訊息：「你又發了什麼東西，蘇州市國家安全局打電話過來要我過去，說在電話裡不方便，我一個婦道人家非常害怕，不要再說了」，而他連日來回應「他們問了你什麼，馬上告訴我」、「媽媽，在嗎」、「你現在安全嗎」、「收到請回話」、「快回覆我！」卻都未獲母親回應。

江蘇小哥表示，國安局是中國最大的情報機關，並非一般公安局可比擬，他指出，自從本月17日媽媽傳來訊息，告知要被國安局帶去問話後，就再也沒有聽到她的消息；19日他向爸爸詢問消息時，發現爸爸語氣十分急促，「一點都不像平常的口氣」，他問爸爸「什麼時候能跟你們聊一聊」？爸爸更是緊張回應「現在什麼都不要聊」！

而就在錄製影片中，江蘇小哥突然接到爸爸視訊來電，爸爸表示母親很安全，但面對江蘇小哥的問題言詞閃爍，不願多談，也不願讓江蘇小哥和母親視訊。講沒多久就匆忙結束談話。江蘇小哥表示，這是4天以來第一次和爸爸視訊，雖然爸爸表示媽媽沒有問題，但是一直不讓他和母親視訊，江蘇小哥因此斷言，「我媽肯定是不安全的」。

從昨日影片發布後，該影片下方已有近1600則留言，網友都非常擔心他家人的安全，更痛批中國政府表示「這個政權真的太扯了，居然用這種方式找小老百姓麻煩」、「靠......好恐怖﻿」、「你一定要注意自己的安全，你安全你媽才放心，他們什麼事都干（幹）得出﻿」、「中共常利用國內親人脅迫中國人」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/