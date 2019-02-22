太愛偷竊！《紐時》作家：中國對世界秩序構成嚴重威脅

2019-02-22 15:09

〔即時新聞／綜合報導〕「中國對美國和世界秩序構成了嚴重的經濟、技術和知識威脅」。《紐約時報》18日刊出專欄作家布魯克斯（David Brooks）的專文指出，過去幾十年，中國在世界事務中看似是一股積極的力量，其經濟的爆炸式增長，擴大了全球的繁榮，然而，如今的中國不僅沒有實行自由化，反而變成更具侵略性和壓制性的全球威脅。

布魯克斯於文中指出，如今的中國已變得更具侵略性和壓制性，試圖取代美國的經濟地位，中國政府透過「中國製造2025」政策向價值鏈上游發展，主導航空、機器人和生物技術等高科技行業，以改變中國的經濟重心。作者表示，若是公平競爭還沒問題，重點是卻在偷竊，有數據顯示，中國知識產權盜竊每年為美國經濟造成的損失在2250億至6000億美元之間。

作者認為，除了盜竊行為，中國還試圖成為5G、人工智慧、量子計算等新科技經濟的控制中心，滲透人類社會和生活的方方面面，並挑戰民主社會的價值體系。作者感嘆道：「我們曾經以為中國會民主化。錯。我們曾經以為它的政權會自由化。錯。我們曾經以為中國人民會站起來，加入自由民主的世界。錯。」

作者指出，全球現在有許多人甚至認為「北京的價值觀更好」，還有研究顯示，中國人比美國人更信任自己的政府。作者警告道，「如果我們不學會捍衛我們的制度，如果我們不讓我們的制度變得更好，世界各地的很多人都會說：我願意接受他們的制度。」

作者認為，最大的關鍵是美國該如何回應，他舉參議員盧比歐的報告「中國製造2025和美國工業的未來」為例，認為這份報告的核心結論就是美國「無法逃避或避免有關產業政策的決定」。作者最後表示，中國的威脅，已從根本上改變了所有人的想法，但他不知道美國是否有能力面對中國對自由主義國際秩序構成的挑戰。

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