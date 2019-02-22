1獅對抗4人！動物園拔河賽引發反彈聲浪

2019-02-22 15:01

〔即時新聞／綜合報導〕英國德文郡一處動物園舉辦了拔河比賽，但竟是人類與獅子或老虎的對決，活動引發批評，被質疑不尊重動物，短短6天，要求停止比賽的請願書就獲得2千多個連署。

綜合外媒報導，達特穆爾動物園（Dartmoor Zoo）規劃了人類與貓科動物的拔河比賽，凡是8歲以上、花費15英鎊（約600元新台幣）的遊客，即可和雄獅Jasirir或雄虎Dragan進行拔河競賽，這項活動引發廣大爭議，被質疑不尊重動物，要求停止這項競賽的請願書，在短短6天就達到了2千多人連署。

這項不同物種的拔河比賽，是將一塊肉綁上繩子，並放在柵欄對面的貓科動物那頭，繩子另一端延伸至柵欄外，由4、5名人類拉著，貓科動物咬起肉塊就開始了這場對決，貓科動物為了不讓肉塊被奪走，拼命抵抗。

面對質疑聲浪，園方表示，每天都會在獅子或老虎間輪流選擇與人類進行拔河比賽的選手，且不會用任何方式強迫貓科動物參賽；動物園飼養員則強調，這活動能幫助貓科動物們維持良好的健康與體態，且能促進牠們肌肉的強度。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/