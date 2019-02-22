冷戰再起！？普廷嗆美：俄國準備好重演古巴飛彈危機

2019-02-22 10:29

〔即時新聞／綜合報導〕美俄日前接連退出30多年歷史的「中程飛彈條約」，外界擔憂冷戰重新上演。俄國總統普廷進一步威脅，如果美國想要的話，他已經準備好重演一次古巴飛彈危機。

普廷當地時間週三向媒體表示，如果美國想要的話，俄羅斯已經準備好另一次的古巴飛彈危機，且明確地說要在鄰近美國領土海域的軍艦上部署超高音速飛彈。普廷說，「我們可以在軍艦或潛艇部署飛彈，並派遣在中立海域，因為隨時可以移動，他們得想辦法找到我們。」

普廷上述發言是延續20日向議會發表國情咨文時，稱美國若在歐洲部署任何短程或中程核導彈，俄國也會對美國做出同等回應，將導彈瞄準美國。普廷強調，雖然俄國希望和美國保持友好關係，但是會在必要時做好自我防衛的準備。

冷戰期間美蘇均具有大量毀滅性核子武器，為縮短敵方反應時間，雙方處心積慮要在對方領土周邊部署飛彈。古巴飛彈危機為1962年蘇聯為反擊美國在土耳其、義大利部署飛彈，遂將飛彈運往古巴，被視為是冷戰中最嚴重的一次危機。

《中程導彈條約》源自於美蘇冷戰期間，雙方大打軍備競賽，並分別在他國部署飛彈，對全球維安造成重大威脅，為避免擦槍走火，遂簽署條約限制軍武發展，內容包括銷毀所有中程飛彈及相關設施，亦不得再生產、測試中程飛彈，條約由美國前總統雷根與蘇聯前總書記戈巴契夫共同簽署。

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