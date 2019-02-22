川金二會在即 外媒指金正恩將搭火車經中入越

2019-02-22 10:42

〔即時新聞／綜合報導〕川金二會召開在即，北韓領導人金正恩將乘坐何種交通工具訪越成為各方關注焦點，日前曾傳出金將乘專機訪越，但越來越多的消息指向，金正恩很可能搭乘火車，循陸路入境中國後再一路駛向越南。

日韓媒體近日接連爆料，先是日媒在中越邊境的某一火車站，拍到北韓高官團與越南人士交涉畫面，《韓聯社》今天稍早又稱，北韓與中國邊境城市丹東當地將於川金二會前實施交通管制，列車動線上的飯店全面暫停客房預訂，在在顯示金正恩搭乘火車入境中國的可能性大增。

英國廣播公司（BBC）今天稍早也刊文，引述《路透》的消息來源，支持外界對金正恩乘火車訪越的猜測。BBC指出，金正恩將搭乘北韓那列墨綠色專門列車，從平壤出發，經丹東進入中國，再一路南下直抵中越邊境的同登車站。據稱，金正恩可能在同登下車，換搭汽車完成最後的170公里旅程，直抵越南河內。

BBC指出，金正恩雖與他的祖父及父親，也就是前北韓領導人金日成、金正日不同，並未明顯排斥搭乘飛機出國，但這次從北韓前往越南，搭乘火車卻明顯比乘坐飛機舒適。金正恩的專門列車就像有輪子的總統套房，有辦公室、客廳與臥室，將帶給他足夠的活動與走動空間，確保抵達越南河內時身心狀態良好。

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