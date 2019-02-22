川金二會 蓬佩奧：北韓核威脅大減 制裁才鬆手

2019-02-22 01:04

〔中央社〕美國總統川普將和北韓領導人金正恩舉行「川金二會」，美國國務卿蓬佩奧今天重申，全面且可查核的非核化仍是目標，美國在確信風險大幅降低前，不會鬆綁制裁。

蓬佩奧（Michael Pompeo）上午接受國家廣播公司（NBC）節目「今日秀」訪問時，談到下週即將舉行的「川金二會」，儘管他仍重申美國一直以來對「非核化」的立場，要達成全面且可驗證的去核行動；然而，在鬆綁制裁的條件上，和過去美方立場相較，有所不同。

主持人問蓬佩奧，南韓總統文在寅曾建議相關各方簽署「終戰宣言」、甚至藉此減少駐韓美軍人數，這兩個想法是否是美國選項，「川金二會」是否會觸及相關議題。對此，蓬佩奧未正面回應，只說這是個好問題，而美國的目標是全面且可驗證的非核化，但他不願說明談判細節、例如美國與北韓有哪些取捨。

但他強調，美國要確信北韓核威脅的風險已大幅減少，才會鬆綁現在對北韓實施的最嚴厲經濟制裁。

過去，美國官方的完整說法是，北韓必須最終達成全面、可驗證且不可逆的非核化，美國才會鬆綁制裁。

美國輿論多質疑，川普一心要見金正恩，企圖創造能自我標榜的外交成績單，對非核化的實質內容及標準因「為見而見」的峰會有所降低，川普日前甚至公開表示，只要北韓不再核試，他不急著說服平壤放棄核武。

而白宮資深官員上午則在電話簡報會上指出，川普對北韓非核化不急，不代表非核化不重要，但對於這次「川金二會」要如何要求北韓執行重要的非核化，美方現在對於非核化的定義又是什麼，參與簡報的官員都未明確回答記者質疑。

「川金二會」訂27日及28日於越南河內舉行，美方先遣官員已經抵達當地，做最後安排。簡報會上，對於是否有能對外公開的行程細節，官員僅說稍後會提供訊息。（編輯：嚴思祺）

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