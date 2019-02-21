中國男用這招求飛行平安 反害航班取消自己也GG了

2019-02-21 22:34

〔即時新聞／綜合報導〕不少人搭飛機時會暗暗祈禱飛行能平安順利，不過把飛機當作許願池恐怕就不平安也不順利了。本月17日晚間，中國1位28歲的陸姓男子為求平安，朝飛機機身丟了2枚硬幣，此舉導致航班取消，同行的162名乘客也因此被迫「平安」的在地面上多待了一晚，直至18日早上才搭乘其他航班前往昆明。

根據中國媒體《澎湃》今日報導，陸男在中國安慶天柱山機場，搭乘雲南翔鵬航空公司飛往昆明的8L9960航班時，由於認為朝飛機丟硬幣能夠保平安，在登機的過程中便朝機身方向丟了2枚硬幣。機場安檢人員在機身附近的地面上發現硬幣，遂通報機組，經機組廣播後，陸男坦承自己做出丟擲硬幣的行為。為避免風險，該航班不但遭到取消，陸男也因此遭到警方逮捕調查，直至昨（20）日仍被警方拘留。

航空公司人員表示，硬幣如果被吸入發動機的核心部位，很可能會與高速轉動的葉片碰撞，造成失速或是停止運作。陸男此舉不但無法保平安，還很可能闖下大禍。

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