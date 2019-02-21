消失100年後再度現蹤！「龜界正妹」捂臉嬌羞亮相

最近厄瓜多政府官員與專家在進行考察時，發現了1隻在100年多前就被認為已滅絕的「費南迪那陸龜」。（圖擷取自Marcelo Mata Twitter）

2019-02-21 20:11

〔即時新聞／綜合報導〕南美洲厄瓜多的加拉帕戈斯群島（Galápagos Islands）上已知曾有14種巨型龜類，其中大部分已經滅絕或瀕臨滅絕，沒想到最近政府官員與專家在進行考察時，發現了1隻在100年多前就被認為已滅絕的「費南迪那陸龜」（Fernandina）。

綜合媒體報導，厄瓜多加拉帕戈斯群島上的費南迪那陸龜，1906年之後就沒被任何人發現，厄瓜多政府已經判定牠們已經絕超過100年，沒想到最近加拉帕戈斯國家公園（Galapagos National Park）與加拉帕戈斯護育協會（Galapagos Conservancy）在1次考察中，找到了1隻雌性的費南迪那陸龜，而且還是有著粉紅鼻的「龜界正妹」。

專家們估計，這隻陸龜的年紀大約有100歲，而在發現陸龜的現場，專家們也發現了其他陸龜的生活痕跡，推測還有其他費南迪那陸龜存活在島上，目前專家已經將這隻費南迪那陸龜帶回繁殖中心。

加拉帕戈斯群島上總共曾有過14種巨型陸龜生存，大部分都瀕臨滅絕，也有些則是已經滅絕，其中費南迪那陸龜生存的費南迪那島是群島中火山活動最頻繁的島嶼，費南迪那陸龜當初被判定因為火山爆發的岩漿而滅絕。

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