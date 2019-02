默許沙國卻抨擊伊朗發展核技術？學者批美國政府「雙重標準」

2019-02-21 21:53

〔即時新聞/綜合報導〕美國國會19日公開1份報告,表示「吹哨者(whistleblower)」舉報川普政府試圖移轉核武機密給沙烏地阿拉伯,並對沙國發展可裝置核彈頭的導彈睜一隻眼閉一隻眼;國會兩黨已啟動相關調查,學者則指責川普政府做事兩套標準。

綜合媒體報導,美國依法不得將核技術轉移給簽訂「第一二三條協定」以外的國家,沙國就沒簽訂該協定;眾院監督和改革委員會19日所提的報告依據舉報者說法指出,儘管白宮律師和國安會官員以觸法為由勸阻,川普政府要員仍執意推動「中東馬歇爾計畫(the Middle East Marshall Plan)」,轉移核電廠技術給沙國。

川普12日曾會見10餘位核電廠開發商,討論在中東國家建核電廠,美國能源部長和國務院的代表也在現場;媒體指出,川普女婿、白宮資深顧問庫許納(Jared Kushner)本週將訪問中東,討論川普政府中東和平計畫的經濟面。

民主黨與共和黨議員憂心,美國若沒在適當監督之下轉讓技術,沙國可能會製造核武器。報告指出,有必要調查川普政府的行為是否符合美國國家利益,還是圖利那些因美國外交政策改變而取得財務利益者。」

德黑蘭大學政治學教授哈達(Nasser Hadian)在半島電視台訪問中直指美國有「雙重標準」,來解釋美國為何指責伊朗發展核武,今卻如此對待沙國。伊朗外交部長查瑞夫(Mohammad Javad Zarif)也在推特指出,「我們一直很清楚,全球也看得越來越清楚,人權和核專案並非美國真正關心的問題。」

特別檢察官穆勒(Robert Mueller)正著手調查川普政府與沙國的關係,而眾院民主黨議員要進一步調查這些商業交易是否直接影響美國的中東政策。

Day by day it becomes clearer to the world what was always clear to us: neither human rights nor a nuclear program have been the real concern of the U.S. First a dismembered journalist; now illicit sale of nuclear technology to Saudi Arabia fully expose #USHypocrisy.