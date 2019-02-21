伴侶生兒創首例 女同志總理卻拒表態是否支持同婚合法化

2019-02-21 22:37

〔即時新聞／綜合報導〕塞爾維亞女同志總理布納比奇（Ana Brnabic）的伴侶昨天（20日）生下男嬰，也讓她成為全球首位於在位期間迎接新生兒的同志總理。

綜合媒體報導，賽國總理辦公室發聲明，「布納比奇是伴侶在任內生產的總理之一，也是全球第一位迎來寶寶的同志總理。」生母朱爾吉琪（Milica Djurdjic）和男嬰都很平安。

朱爾吉琪是醫生，在首都貝爾格勒（Belgrade）一家同志酒吧結識布納比奇，透過人工授精懷孕；根據法新社報導，當地媒體指出，寶寶名叫伊格爾（Igor）。

賽爾維亞民風保守，恐同氣氛難化解，同性婚姻也尚未合法；現年43歲的布納比奇於2017年6月掌權，雖然成為國際上少數公開出櫃的政府領導人，但也沒有推動同性婚姻合法化。

布納比奇2017年出席同志驕傲大遊行（Pride parade）時，拒絕表態是否希望同性婚姻合法化，「我目前無法表達個人意見，因為我現在是代表政府的一國總理。」

塞爾維亞雖有針對不平等、歧視、仇恨言論制定法律，但相關人士認為執法成效不彰，也有人批評布納比奇沒有採取足夠措施支持性少數族群的權利。

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