擊敗12萬對手！醫科高材生秒破難題 22歲衛冕「頭腦王」

2019-02-21 20:33

〔即時新聞／綜合報導〕集聰明、帥氣、文理天賦於一身、就讀日本東大醫學系的何野玄斗，近日在日本電視節目《日本No.1の頭脳王》的決賽中，成功打敗其它7位參賽者蟬聯冠軍，獲得日本「最強大腦」的稱號，而其在節目中突出的表現曝光後，也讓網友們嘖嘖稱讚。

綜合日媒報導，《頭腦王》是日本最高水平的問答比賽，每集都有眾多日本精英大學生來參加，爭奪日本「最強大腦」的稱號，而有「東大醫學部神腦」之稱的何野玄斗，今年雖然才22歲，但2018年在節目中就已經打敗另一位有「京大醫學部的天才」之稱的井上良成為冠軍，今年實力增強後，2月更是一路過關斬將，在網路預選12萬1371名參賽者中脫穎而出，打敗決賽中的另外7位參賽者，成功蟬聯冠軍寶座，並獲得獎金100萬日元（約新台幣28萬元）。

何野玄斗在本屆《頭腦王》的比賽中有許多突出的表現，例如其中一道題目為「下列何種生物有叫作『Leonberger』的品種」，當電腦系統才念到選項「1老鼠」、「2牛」、「3老虎」、「4兔子」...還沒將所有選項都念完時，何野就搶先回答「是11號的狗」，讓全場來賓都驚呆，直呼「選項都還沒念完啊！是怎麼辦到的？」這時何野才解釋，他一聽完題目就知道答案是「狗」了，然後又發現選項是按照「十二生肖」進行排序，因此合理推算出「狗」是第11個選項。

《頭腦王》中有許多考題在考驗參賽者的空間概念、幾何拼圖和計算等，如本屆有題目畫面中僅顯示29塊零散的拼圖，要參賽者畫出剩下的「最後一塊」應該長什麼樣子，但這依然難不倒擁有神腦的何野，光「憑空想像」就輕鬆將拼圖完成，畫出正確答案。

對於成功贏得「最強大腦」的稱號，何野賽後也表示，其實他「壓力真的很大」，但最後獲得冠軍很開心，非常感謝一直以來都支持他的觀眾朋友，未來他還會繼續努力學習。

何野玄斗的推特

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