舊金山金門大橋成自殺熱門地 巡警23年救回超過200條人命

2019-02-21 18:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國舊金山的金門大橋（Golden Gate Bridge）是全球知名觀光景點，卻也是有名的自殺聖地。一位在金門大橋附近工作的警員，就勸退超過200名有意自殺的人。

綜合外媒報導，美國男子布里吉斯（Kevin Briggs）是一位加州公路巡警，他其中一項工作內容就是將有意從金門大橋跳下去的自殺者勸退，橋上平均每個月都會有4到6名有意自殺的人。布里吉斯在23年的職業生涯裡，勸退超過200名自殺者，因此被封為「金門大橋的守護者」。

布里吉斯表示，他過去完全不清楚會有人跑到金門大橋自殺，也從沒接受過勸退自殺者的訓練時。他回憶起第一次遇到自殺者前往金門大橋的情景，當時他心想「我完全沒受過相關訓練」、「如果她跳下去，我要負責嗎？」但後來他漸漸學會如何與有意自殺者溝通。

布里吉斯說，有意自殺的人並不想聽到「你會克服的」、「事情會好轉」等話，他們希望有人能同情他們遭遇。他在說服自殺者離開金門大橋時，會告訴對方，他們經歷的一切確實很艱難，雖然他無法解決對方的問題，卻能夠聆聽、了解他們的遭遇。

布里吉斯現在已從加州公路巡警退休，轉而從事自殺防治相關工作。

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