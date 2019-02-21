男子狂罵公車司機 乘客看不下去使出「黃飛鴻爆踢」

2019-02-21 17:56

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖北省1名男子進期內在公車上與司機發生口角，當著全車乘客的面大聲咆哮，最後被1名男性乘客「黃飛鴻爆踢」倒地，影片正在網路上瘋傳，不少網友看見後均大呼「好療癒」、「踢得好」。

根據《新京報》報導，本月17日下午1點54分，湖北省鄂州市1名男子搭上16路公車後，在車輛行進間與司機發生口角，過程中男子對司機嗆聲「你很牛阿」，司機回覆「坐車就坐車，過去就過去」，男子高分貝表示「我不過去」，其他乘客隨後出聲要求鬧事男子「坐好」。

正當男子打算走向座位區時，1名男性乘客看不下去他的行為，上前出腳飛踢鬧事男子，男子挨踢後跌坐在公車前門的階梯處；公車營運公司「大鵬客運」事後指出，被踢的男子沒有出面追究此事，但當地公安已介入調查，正在聯繫雙方當事人到案說明。

影片被轉貼至臉書社團「爆笑公社」，網友們認為該名男子鬧事在先，「被踢也只是剛好而已」，也有網友提到「大力金剛腿」、「佛山無影腳？黃飛鴻是也！」、「帥死欸 大讚一個」、「這一腳真爽，真療癒阿！」、「還以為司機會突然緊急煞車，讓很鬧的男子綜藝摔倒，結果被飛踢」。

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