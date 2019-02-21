業餘天文家發現最老、最冷白矮星 恐改寫恆星演化論

2019-02-21 16:10

〔即時新聞／綜合報導〕美國航太總署（NASA）宣布，一名來自德國的志願科學工作者發現一顆距離地球145光年的白矮星，這顆星球恐已存在了30億年，是目前人類所發現最古老、溫度最低的白矮星。

綜合外媒報導，一名德國志願科學工作者策維諾特（Melina Thevenot），她在歐洲航天局（ESA）的研究期間，就發現了一顆非常亮、非常遙遠的物質，起初她以為從NASA得到的數據不準，但還是將這個發現交給專業天文學家，隨後證實，這是有史以​​來觀察到的最古老、最冷的白矮星。

白矮星為恆星用盡了核心的燃料後所留下的殘骸，這顆被命名為J0207的白矮星，距地球145光年，溫度為5800攝氏度，它被2個特殊的環包圍，可能是第一顆擁有多個環狀物的白矮星。

由於J0207相當古老，估計已存在大約30億年，NASA指出，這種白矮星非常古老，無論其環狀物如何形成，都須花費數十億年的時間，而目前解釋白矮星環狀物的模型最多是以1億年為基準，這項業餘天文學家的發現恐改寫恆星演化階段的假說。

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