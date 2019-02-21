日本詐騙多嚴重？日警：平均每天被騙1億日圓

2019-02-21 15:38

〔即時新聞／綜合報導〕據日本警察廳公佈的最新統計數據顯示，去（2018）年日本全國因「特殊詐騙」所造成的損失總額達356.8億日圓（約合台幣99億），即平均每日約有1億日圓（約合台幣2777萬），顯示出日本詐騙問題嚴重。

綜合外媒報導，日本警察廳指出，2018年在日本發生的「特殊詐騙」案件為1萬6493件，因詐騙所損失的總額約356.8億日圓，雖詐騙案件與損失金額皆少於2017年所發生1萬8212件、394.8億日圓（約合台幣109.6億），但日本的詐騙狀況仍嚴重，屬「高水平」。

另外，值得注意的是，根據統計數據顯示，去年因涉嫌特殊詐騙而遭逮捕的嫌犯達2747人，創下史上新高紀錄，其中未滿18歲青少約有754人，較2017年增加了1.5倍。

日本所謂「特殊詐騙」，是指詐騙集團對不特定對象，以電話、傳真、電子郵件等非面對面的方式進行詐騙，由於特殊詐欺的被害人多為需要前往金融機構匯款，因此該類型詐欺案，又分為匯款詐欺及類似匯款詐欺。近年來，在日本警方宣導與金融機構的防範下，「特殊詐騙」件數有減少的趨勢。

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