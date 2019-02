「把中共的屁話包裝成新聞」 美對沖基金大佬砲轟《環時》

2019-02-21 14:58

〔即時新聞/綜合報導〕中國官媒《環球時報》英文版17日發布一篇專文,呼籲西方應學習正確理解中國,還抨擊西方向中國強加自由民主等西方的思想價值觀,而中國當局把百姓隔絕於西方價值觀之外是一種國家自衛的行為。美國知名的對沖基金經理人、海曼資本創辦人巴斯(Kyle Bass)忍不住在推特上開轟,形容《環球時報》根本是「把中共屁話包裝成新聞」的中國小報。

《環球時報》17日刊登題為「西方必須以自己的方式理解中國」的專文稱,一個多世紀以來,西方對中國的預測往往錯得離譜,原因在於西方人總是以自身價值觀去解釋中國,並以「民主」、「資本主義」、「零和」、「帝國主義統治」、「階級鬥爭」、「無產階級專政」等西方熟悉的概念來評估中國,這些術語沒有一個能準確描述當下中國的快速發展現實,而中共卻能發展出「中國特色社會主義」的術語以描述中國改變後的議程和現實。

文章稱,西方人不但忽略了西方價值觀是否完全相容於中國,還想對中國施加自由或民主的思想,這不僅沒有擴展和豐富中國的道德準則,反而成為越來越多國家的政府動盪和政權更替的灘頭陣地,因此,把中國人民隔離於西方價值觀之外,是一種國家自衛、保護主權的行為。文章還批評,正是西方的「顛覆性努力」,限制了中國人民的「思想自由流動」。

文尾呼籲,西方世界應開始學習透過中國的術語來正確地理解中國,而非透過西方自身的術語,還強調「在我們這個時代,可以毫不誇張地說,全球和平可能取決於它」。

對此,巴斯在推特上說:「是時候讓西方世界充分認識到《環球時報》是一份可惡的中國小報了...把中共的屁話包裝成新聞,這是對所有人的侮辱。《環球時報》的操縱、脅迫和對全球的欺騙是一個笑話,美國應該將《環球時報》、《中國日報》列入黑名單。」

It’s time the West fully understands that globaltimes is a bad chinese tabloid...spewing CCP nonsense and packaging it as news. It’s an affront to all. gt’s manipulation, coercion, and global deception is a joke. US should blacklist @globaltimesnews @ChinaDaily https://t.co/cRHBdcAiXO