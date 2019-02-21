秘魯豪華旅館傳歹徒闖入偷竊 一度挾持40名中美遊客釀1死

2019-02-21 11:34

〔即時新聞／綜合報導〕秘魯東部馬德雷德迪奧斯大區一間豪華旅館，當地時間週二晚間，傳出40名美國與中國遊客，一度被委內瑞拉籍和哥倫比亞籍的歹徒挾持，造成1人死亡。

綜合媒體報導，歹徒闖入茵卡特拉雷瑟瓦亞馬遜旅館洗劫時，還一度挾持40名美國、中國遊客，以及旅館員工，其他客人見狀嚇得被迫往山上疏散，當地導遊呼馬尼（Leon Humani）也疑似在該起事件中不幸中彈身亡。

報導指出，馬德雷德迪奧斯大區區長奧奇穆拉（Luis Hidalgo Okimura）證實該項「狀況令人憂心的」消息，並指事發於本月19日（週二）晚間8至9時許；他對於呼馬尼的死感到遺憾，並指死者很親切，在當地十分知名。

報導提到，旅館總經理科契林（El Comercio Joe Koechlin）憶述，當晚8時20分左右，有幾個人進來想偷東西，並射死了與已旅館合作4年的呼馬尼，希望公司能給予死者家屬一些支持。

報導提及，歹徒拿走幾支手機與部分錢財後隨即逃逸無蹤，目前國家警察單位已介入調查，並持續追緝犯嫌的下落。據了解，茵卡特拉是一間私人生態豪華旅館，在亞馬遜的偏遠地區，擁有35間木屋。

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