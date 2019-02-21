壯陽入藥 中國海豹被盜獵 38隻海豹幼崽被活活嚇死

2019-02-21 10:46

〔即時新聞／綜合報導〕海豹鞭被中國人視為壯陽聖藥，以致經常發生海豹被捕殺事件，甚至有村子集體出海獵殺海豹案例，近年因中國各地水族館興起，盜獵海豹已經擴及到雌海豹及幼嵬，據報導，本月11日，中國大連破獲一起百隻斑海豹被盜獵案，當場有29隻幼嵬受驚死亡，被搶救出的小海豹，陸續再有9隻陸續死亡，累計至今，共有38隻幼海豹被嚇死。

綜合中媒報導，事情發生在大連長興島一個禽類養殖場內，漁民弄了一個小水坑，養著從海上捕獵到斑海豹幼嵬，總共有百隻之多，等待外來商人收購，當場被救出的71隻小海豹被分送3個地方養護，結果又有9隻因身體虛弱而陸續死亡。目前有62隻倖存。

斑海豹是中國二級重點保護動物，目前遼東灣斑海豹約有2000隻，是唯一能在中國海域繁殖的鰭足類動物。這些被盜獵海豹，不止是入藥，有的則被分賣到各地水族館、飯店或公司。包括水族館、飯店、公司等。由於雄海豹生殖器可以入藥，每個海豹鞭在當地售價1~3萬人民幣（約4.5~13.5萬元台幣）。

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