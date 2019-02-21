郭文貴爆上任教宗退位「共產黨幹的」 預告中梵即將建交

2019-02-21 10:15

〔即時新聞／綜合報導〕2013年2月，羅馬天主教會第265任教宗本篤十六世宣布因年事已高、身體狀況無法負荷，決定辭去教宗職務，成為近600年來第一位在世退位的教宗，震驚全球。中國流亡富商郭文貴近日直播爆料，本篤十六世的退位實際上是「共產黨幹的」，還預告中國與梵蒂岡即將建交。

16日梵蒂岡發布聲明表示，涉嫌性侵未成年兒童的美國前樞機主教麥卡里克（Theodore McCarrick）在被定罪後已被免除所有聖職，成為羅馬天主教教會近百年來首例。據《天主教新聞社》（Catholic News Agency）先前報導，麥卡里克時常扮演著梵蒂岡和中國任命的主教之間的非官方橋樑，直到2016年。20多年來，麥卡里克至少8次前往中國，有時還住在國家控制的北京神學院。

對於麥卡里克被免職，郭文貴17日直播時表示：「美國的天主教最大的頭，被梵蒂岡給炒了，這是天大的事」。郭文貴還透露，雖然現任教宗方濟各（Pope Francis）在梵蒂岡教會內部的親中和反中兩派間掙扎，此事也可能與兩派角力有關，但「梵蒂岡要跟中國建交了」。

此外，郭文貴還聲稱，上任教宗本篤十六世辭職的真正原因與中國共產黨有關，但並未就此詳細說明。郭文貴說：「唯一一個活著的教宗，他為啥活著就不當教宗呢？我告訴你們，共產黨幹的！等著吧，我就不願意跟你們聊太多，聊多了你們就睡不著覺了」。

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