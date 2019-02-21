澳議員稱「血腥中國佬」是澳洲生物威脅 中方痛批辱華

2019-02-21 10:30

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲為了保護生物獨特性，擬定為進口貨物加稅，18日在國會進行討論時，一名參議員奧沙利文（Barry O'Sullivan）指出，對澳洲生物而言，「部分血腥的老中國佬」所造成的威脅比進口商還大，此話一出立刻引發爭議。

綜合澳洲媒體報導，澳洲政府為了保護境內生物的獨特性，不受外來種侵襲，擬於7月開始，對除軍事以外的所有海運進口貨物加稅，18日在國會進行討論時，參議員奧沙利文表示：「我不反對為生物安全加稅，但應該從那些會帶來風險的人課徵」，他補充說道：「所以從中國人開始下手」。

奧沙利文認為，對澳洲生物安全而言，中國人的威脅比進口商還大，他強調「我們很可能會碰到『部分血腥的老中國佬』（some bloody old Chinaman）違反生物安全規定，把他們最喜歡的香腸藏在內衣中」、「每週有數百萬人進入我們的邊境，這大大提高了我們生物安全風險。」

由於「中國佬」（Chinaman）一詞與歧視黑人的「黑鬼」（Nigger）一樣，被視為帶有種族歧視色彩的詞彙，立刻引發爭議，馬來西亞裔的澳洲種族歧視專員陳秦（Chin Tan）指出：「Chinaman是對120多萬華裔澳大利亞人的冒犯和侮辱，我們議員有責任避免使用」，許多人也要求其出面道歉。

中國駐澳使館更是跳腳，痛批「令人作嘔的辱華言論深感震驚和強烈憤慨，對此予以堅決譴責。」

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