毛澤東秘書李銳被中共黨旗強覆棺 鮑彤怒罵：黨很賤

2019-02-21 08:42

〔即時新聞／綜合報導〕中共前領導人毛澤東秘書李銳逝世，他女兒李南央表示，他父親生前曾表態拒絕覆蓋中共黨旗，但中共官方昨天為李銳舉行一場告別式，強行為他棺木覆蓋黨旗，再引爭議，中共前總書記趙紫陽的政治秘書鮑彤就直指「黨很賤」。

《自由亞洲電台》報導，李銳昨天在北京八寶山殯儀館的這場告別式，是由中共中央辦公廳及國務院相關部門負責，規格是按照「老幹部」待遇治喪，家屬只是參與協助，從現場流出的照片看來，李銳棺木被覆蓋中共黨旗。

鮑彤直指中共這樣「很過份」，還表示「人家不願意覆蓋黨旗，你非要蓋上去，對黨也沒有什麼光榮，這樣做沒道理」，並指「你黨章上沒有寫黨員死了以後必須覆蓋黨旗，沒有這樣一條吧，不覆蓋黨旗就開出黨籍，也沒有這一條吧。那就是說，黨很賤，人家不要你蓋（黨旗），你非要蓋上去。」

鮑彤讚揚李銳，生前公開中共廬山會議真相、反對鄧小平開槍鎮壓八九民運、反對長江三峽工程及主張民主憲政；感嘆他的願望在壓力下都無法實現。

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