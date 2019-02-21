涉幫客戶洗錢、逃稅 瑞銀遭法國重罰1295億台幣

2019-02-21 06:57

〔即時新聞／綜合報導〕世界最大的私人銀行瑞士銀行集團（UBS AG），涉幫法國富豪客戶逃稅、洗錢，在法國時間20日被法國法院裁定，重罰37億歐元（約1295億台幣），另數名高管也要繳交8億歐元（約280億台幣）罰款，瑞銀不服，表示將立即上訴。

綜合媒體報導，若上述裁定被正式執行，將成為法國史上最大的稅務案件罰款。

法國當局認定，2004至2012年間，瑞銀共協助客戶對法國稅務官員隱匿超過100億歐元（約3500億台幣），法國法院於週三宣佈，除了重罰瑞銀之外，瑞銀的法國分公司也因共謀，被判處1500萬歐元（約5.25億台幣）。

瑞銀在獲悉裁決後，即表示不服，律師團控法國法院判決違反領土法，涉嫌侵犯瑞士主權，同時，沒有任何證據顯示瑞銀員工前往資助法國人在瑞銀建立戶頭，且法國政府也從沒有公示過法國稅務損失。

瑞銀甚至懷疑，法國這項判決依據資料，是瑞銀內鬼偷去的秘密資料，而所 的瑞銀前人員甚至沒有被宣出庭接受詢問。

這起案是在7年前由瑞銀前員工爆料後展開調查，直到去年秋天，法國法院才首次開庭。

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