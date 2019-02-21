CNN：通俄門案特檢穆勒即將交出調查報告

2019-02-21 04:28

〔中央社〕有線電視新聞網（CNN）今天報導，消息人士透露，美國司法部最快可能下週宣布，調查「通俄門」案的特別檢察官穆勒已提交報告給司法部長。

報導說，司法部作此宣布後，部長巴爾（William Barr）將檢視穆勒（Robert Mueller）的調查結果，並將他自己所作總結報告送交國會。

司法部發言人不願評論這項報導。穆勒的發言人卡爾（Peter Carr）也是一樣。

俄羅斯被控干預2016年美國總統大選，並可能與當選總統的川普陣營串通。穆勒負責調查這起「通俄門」案，以及共和黨籍的川普可能妨礙司法一事。

記者問及此事時，川普表示，穆勒的調查報告是否公布完全由巴爾定奪。

川普一直否認與俄國有任何串通行為，並批評通俄門調查是「政治追殺」。

根據特別檢察官的規範，穆勒在結束調查工作時必須提交機密報告給司法部長，說明他是否決定提起訴訟。司法部長則須提出簡短的通知書，將穆勒的報告知會國會兩院的司法委員會，概述將有何行動與原因為何。

穆勒的報告內容最後會公開多少還不得而知。

上週才獲國會參議院同意出任司法部長的巴爾曾在任命聽證會中表示，他會盡可能多公布穆勒的調查報告內容，但並未承諾會公布整份報告。

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