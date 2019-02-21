英官員：使用華為設備風險可控 尚未決定封殺

2019-02-21 03:04

〔中央社〕英國高級官員今天表示，英國能控制使用中國華為技術公司電信設備的風險，而且未發現華為進行任何惡意活動的證據。這番話反駁美國指控華為協助中國政府進行間諜活動之說。

路透社報導，英國國家網路安全中心（NCSC）執行長馬丁（Ciaran Martin）指出，英國尚未決定對國家第5代行動通訊（5G）網路的安全政策，但使用華為的設備將受到精密監督和政府嚴格控管。

國家網路安全中心隸屬英國情報機構政府通訊總部（GCHQ）。馬丁在布魯塞爾一項網路安全會議說：「我們對華為的監督機制堪稱全世界最嚴格和嚴密。」

記者問起美國是否向英國提出任何證據以支持對華為的指控，他回答說：「如果有華為惡意活動的證據，我有義務提出報告。我們還不需要這麼做。」

華為是世界電信設備業龍頭，因為與中國政府的關係而面臨西方嚴格檢視，美國更帶頭指控華為幫助中國進行間諜活動，並呼籲盟國不要使用華為的技術。

馬丁表示，美國政府要自己說明有何關於華為的情資。他又說：「如果大家看看我們公布的詳細報告，我們提出了控制風險的方法。」

美國聯邦參議院情報委員會民主黨籍議員華納（Mark Warner）對此回應說，他希望更完整了解英國方面的論據。

他又說：「有些國家不尊重法治，並慣常對國內企業施以法律規範外的監控要求，美國和盟友必須維持共同陣線，以防範這些國家提供設備的供應鏈風險。」

華為力抗美國對歐洲盟友施壓的行動，而英國是主要戰場。

如果英國決定允許華為參與建設5G網路，其他國家將密切關注動向，因為英國是分享情報的五眼聯盟（Five Eyes）成員。其他成員包括美國、加拿大、澳洲和紐西蘭。

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