與安倍熱線 川普5月底訪日有譜

2019-02-21 00:22

〔中央社〕美國總統川普與北韓領導人金正恩下週將在越南舉行高峰會，今晚他與日本首相安倍晉三舉行電話會談，焦點鎖定北韓問題。另外，川普5月底接受日本政府之邀訪日一事大抵確定。

日本產經新聞報導，安倍今晚10時（台灣晚間9時）左右與川普舉行約30分鐘電話會談。本月底，川普將與金正恩在越南舉行第二度「川金會」，今晚安倍與川普在電話中針對北韓問題進行協商。安倍希望川普能協助日本解決日本人遭北韓綁架問題，川普允諾川金會上將提及這個問題。

在與川普舉行電話會談後，安倍對媒體表示，川普聽了他所說的話，知道他有多麼重視日本人遭北韓綁架問題。

安倍也對媒體說，與川普兩人都同意針對北韓核武及彈道飛彈問題，美日有必要緊密合作。川普承諾下週在越南與金正恩舉行高峰會後，將打電話給安倍，告知川金會的結果。

日本放送協會（NHK）報導，安倍在與川普舉行電話會談時表示，現任皇太子德仁將於5月1日即位為新日皇，日本政府期盼川普早日訪日。對此，川普有正面回應，大致上敲定5月26、27日訪日。川普可望成為新日皇第一位接見的國賓。

美日兩國政府官員正針對川普訪日行程進行磋商，考慮川普與安倍進行高爾夫球外交，或者是安排川普觀賞日本大相撲賽。

川普也預定今年6月出席在大阪舉行的20國集團（G20）高峰會。美國總統於兩個月間兩度訪日，實屬罕見。（編輯：劉學源）

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