香港官媒寄書到台灣 遭順豐查驗

2019-02-21 00:21

〔中央社〕官方香港電台今天報導，他們上月以個人身分寄書到台灣，過程中遭順豐速運查驗。後者聲稱台灣的文化部官員會驗收，但文化部方面否認。

報導表示，香港電台（港台）上月18日分別透過香港郵政、聯邦快遞及順豐速運寄出3本涉及中國時政及香港「占中運動」的書本到台灣。

在寄送過程中，順豐職員要求他們提交書籍資料及填寫一份名為「文化部－進口出版品非銷售聲明書」，又稱台灣文化部官員會驗收。

報導表示，最終包裹寄抵台灣時，被貼上「已查驗」的貼紙。

報導表示，文化部接受港台查詢時否認有處理過相關申請，強調台灣創作出版自由開放，未曾受理過相關申請，也沒有要求填寫文件，同時強調一般民眾寄送書籍到台毋須事先申請

順豐最初回覆宣稱，這項做法是根據台灣相關法規處理，其後又指包裹是經過文化部查驗確認後才放行，但解釋未得悉文化部流程有否更改，如有更新，會按照相關規定執行。

至於經香港郵政及聯邦快遞投寄的包裹，沒有被查驗過。

上月中，香港順豐方面也曾因拒絕寄送十字架到澳門而遭責難，事件經媒體報導後，順豐方面承認錯誤並向當事人道歉，香港總經理因此辭職。

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