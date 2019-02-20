「100％是恐怖攻擊」 伊朗重批美國經濟制裁 兩國關係盪谷底

2019-02-20 23:52

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）今（20）日表示，伊朗與美國的關係已進入如此少見的惡劣，並抨擊美國對德黑蘭的石油及銀行產業的制裁，堪比「恐怖攻擊」。

《路透》報導，伊朗與美國從1979年伊朗革命以來的交惡，自去年5月美國總統川普退出「伊朗核子協議」並對伊朗重新實施經濟制裁以來，急劇升溫。羅哈尼在內閣會議中表示：「兩國的衝突已經達到極限，美國極盡所能的對抗我們。」並強烈抨擊美國對各公司銀行施壓，停止與伊朗來往的行為，「100%是恐怖攻擊」。

伊朗外交部長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）亦指稱美國一方面試圖破壞伊朗核子武器計畫，另一方面卻又想要販賣核子技術給伊朗的對手沙烏地阿拉伯，這種行徑簡直是「偽善」。

美國重施經濟制裁的主要目的，是削減伊朗的石油出口，重擊伊朗的經濟來源，進而抑制伊朗的彈道導彈製造計畫，並促使伊朗從中東退兵，特別是戰況膠著的敘利亞和葉門。對此，伊朗官方表示：「我們的彈道導彈計畫純粹是防禦性考量。」

伊朗外交部長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）稱美國一面破壞伊朗核子武器，一面販賣核子技術給沙烏地的行為非常「偽善」。（歐新社）

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