豬隊友？愛拍照打卡洩軍機 俄立法禁止俄軍用智慧型手機

2019-02-20 22:47

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯日前被陸續揭露「秘密介入」外國衝突，原因在於俄軍經常在網路上分享照片，卻被他國調查人員追蹤行徑。因此俄國下議院「國家杜馬」19日通過一項新法案，全面禁止俄軍在值勤時使用智慧型手機，以防軍事情資外洩。

據《衛報》報導，法案中，不僅限制俄軍使用智慧型手機的時機，也禁止俄軍透過網路，上傳會洩漏地理位置的照片及影片，違者最重恐面臨除役。另外，其他可連網和儲存照片等資訊的設備也不得攜帶，不過傳統手機除外。

俄羅斯國防副部長在法案中特別強調，俄軍官兵在日常生活拍照打卡的習慣，「已經成為分析俄軍心理狀態和蒐集情資的工具。」他國調查人員透過這些軍機，不只能了解俄軍在烏克蘭和敘利亞的一舉一動，還能掌握俄軍的即時動向，過去甚至曾有俄國參加敘利亞內戰前，消息卻提早被曝光的事情發生。

俄羅斯國家杜馬軍事委員會官員波哥杜可夫（Bogodukhov Vladimir）則表示，新法案的用意並非是想刁難俄軍，而是要使俄軍免於行動被暴露的風險。

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