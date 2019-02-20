上海各餐廳旅館 7月起不主動提供一次性用品

2019-02-20 14:58

〔即時新聞／綜合報導〕計畫在今年下半年去中國上海的民眾要注意，自今年7月起，上海各家餐廳、旅館將不再主動提供免費一次性日用品、餐具。

綜合媒體報導，上海垃圾問題日益嚴重，據中媒指出，該市每天產出的垃圾量約近2.6萬噸，全年超過900萬噸。有人形容，若以2.5噸卡車來運送每日垃圾，卡車數量將可以環繞上海內環一圈，可見該市垃圾量有多驚人。

上海市政府於昨（19）日公佈《上海市生活垃圾管理條例》，希望透過新法律強制推動垃圾分類與減量紓減日益嚴重垃圾問題，新法將於今年7月1日開始實施。

依照上海政府新法規定，垃圾將分為4類，分別為可回收物、有害垃圾、濕垃圾和乾垃圾4種，倘若有個人或不遵守將處罰緩，個人最高罰200元人民幣（約台幣927元），企業則罰5萬元人民幣（約台幣23萬1650元）。

新法除了規定垃圾分類類別外，也規定垃圾減量的作法，像是規定官方部門內部辦公場所，不得使用一次性杯具；旅館業者不得主動提供客房一次性日用品及餐飲服務、配送業者不得主動提供免費的一次性餐具等。

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